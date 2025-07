Alarm bei der Seeland-Feuerwehr: Derzeit kein Ersatz für defekte Einsatz-Bullis in Sicht

In die Jahre gekommen

Die kleinen Bullis, wie hier bei der Feuerwehr in Nachterstedt, wurden oft gebraucht. Auch bei etlichen Einsätzen.

Seeland/MZ - Die Feuerwehrleute im Seeland sind aufgebracht. „Das kann dauern, obwohl es eigentlich fix gehen müsste“, sagen einige am Ende der jüngsten Stadtratssitzung, in der sie zahlreich die Besucherreihen füllen. Denn um die vier neuen Mannschaftstransportwagen, die die Ortswehren eigentlich bekommen sollten und mehr als nötig brauchen, hatten sich im vorherigen Verwaltungsausschuss Diskussionen entsponnen, so dass es für die Stadtratssitzung nun keine Beschlussvorlage gibt. Auf die Tagesordung gesetzt wurde das brisante Thema trotzdem.