Ein Feuerwehrmann in Plötzkau hilft nicht nur im Notfall, sondern auch im Karneval, auf dem Ziegenhof Glinde gibt es nicht erst seit jetzt ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, in Leopoldshall steht die nächste Straße auf dem Fahrplan zur Sanierung: Im Ticker von Donnerstag, 3. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 2. April 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 3. April.

Das ist neu am Donnerstag:

7.42 Uhr: Eine Reise zurück in die Kindheit: Der Heimatverein Alsleben lädt Besucher im Frühjahr zu einer ganz besonderen Ausstellung ein – zu einer nostalgischen Reise in die Kindheit mit Miniaturmöbeln.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 13. April, im Saaltor in der Burgstraße 22a. Zu sehen ist sie weiter am Samstag, 19. April, Sonntag, 4. Mai, und Sonntag, 11. Mai, je von 14 bis 16 Uhr. Zur Ausstellung werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Feuerwehrsport in der Ascaneum-Sporthalle

6.55 Uhr: Junge Feuerwehrleute aus dem ganzen Salzlandkreis können ein wenig Anfeuerung sicher gebrauchen: Die Jugendfeuerwehren messen Schnelligkeit und Kraft beim Hallensportfest in der Ascaneum-Sporthalle in Aschersleben.

Dabei soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Beginn ist am Sonnabend, 5. April, um 9 Uhr. Die Jüngsten aus den Kinderfeuerwehren treten diesmal erst drei Wochen später, am 26. April, gegeneinander an.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Inzwischen finden Sie dort eine ganze Staffel - mit acht Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Im Notfall und mit Humor im Einsatz

6.24 Uhr: Andreas Braun ist nicht nur Wehrleiter in Plötzkau, sondern auch Sitzungspräsident beim Karneval.

Andreas Braun ist Leiter der Feuerwehr und Sitzungspräsident beim Karnevalsverein. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie er beides unter einen Hut bekommt und wofür sonst noch Zeit ist, erzählt er Ihnen hier.

Lammzeit auf dem Ziegenhof Glinde

6.16 Uhr: Der Ziegenhof Glinde besteht seit 1998. Seitdem bieten die Betreiber Gitte und Steffen Kutschbach jungen Leuten eine Ausbildung innerhalb eines Freiwilligen Ökologischen Jahres.

FÖJ-lerin Maya-Victoria Schönemann gibt einem Ziegenlamm die Flasche, das von seiner Mutter verstoßen wurde. (Foto: Thomas Linßner)

Jungen Leuten wie jetzt gerade Maya-Victoria Schönemann. Gegenwärtig ist Lammzeit. Was die FÖJ-lerein da so alles erlebt, berichtet sie Ihnen hier.

In Leopoldshall kommt die nächste Straße dran

5.55 Uhr: In Leopoldshall soll ab September die nächste Seitenstraße saniert werden. Das Ingenieurbüro hat die Planungen jetzt vorgestellt.

Die Querstraße in Staßfurt am Montagabend mit Blickrichtung Süden zur Bindemannstraße. Die Nebenstraße soll dieses Jahr saniert werden. (Foto: Enrico Joo)

Dieses Mal geht es um die Querstraße. Es ist der nächste Schritt bei der Aufwertung des Stadtteils.