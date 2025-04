SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Saisonstart in Bernburgs Freizeiteinrichtungen, Sommeröffnungszeiten in Ascherslebens Gartenträumeparks, Schönebeck eröffnet seine modernste Lücke, am Schachtsee auf dem Campingplatz am Schachtsee in Wolmirsleben aber ist endgültig alles zu: Im Ticker von Mittwoch, 2. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.