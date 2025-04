„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 31. März 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 1. April.

Das ist neu am Dienstag:

8.28 Uhr: Die Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg an der Olga-Benario-Straße ist am Sonntag, 6. April, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Für alle Interessierten findet ab 10.30 Uhr eine öffentliche Führung statt.

In ihrem Rahmen werden nach einem Einblick in das Thema NS-„Euthanasie“ die historischen Räume der einstigen Tötungsanstalt besichtigt und erläutert. Treffpunkt ist der Seminarbereich im Erdgeschoss. Für die Teilnahme entstehen keine Kosten. Bei Gruppen ab drei Personen wird um Anmeldung gebeten.

Für weitere Fragen steht das Team der Gedenkstätte telefonisch unter 03471/31 98 16 oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung.

In Bernburg gestohlenes Moped in Aschersleben entdeckt

7.39 Uhr: Am Montagvormittag wurde in Aschersleben, in einem Gebüsch an der Ernst-Schiess-Straße, ein Moped gefunden. Wie die Polizei berichtet, konnte anhand der Fahrgestellnummer der Eigentümer festgestellt werden.

Nach seinen Angaben wurde ihm das Moped in der Nacht in der Gartenstraße in Bernburg entwendet. Die Spuren am Fahrzeug weisen auf eine gewaltsame Nutzung hin, heißt es im Polizeibericht.

Löderburger Zirkus mit Grundschule und Probst

6.55 Uhr: Noch bis Donnerstag ist auf dem Löderburger Sportplatz der Grundschule Löderburg der Zirkus Probst zu Gast. Die Kinder der Grundschule Löderburg und die zukünftigen Schulkinder aus der „Pippi-Langstrumpf-Gruppe“ der Kita Zwergenland üben von Montag bis Mittwoch ein etwa zweistündiges Programm ein und wollen dieses dann einem hoffentlich zahlreichen Publikum präsentieren.

Die Vorstellungen finden am Mittwoch und am Donnerstag jeweils um 17 Uhr statt. „Also kommt und bestaunt Clowns, Zauberer, Jongleure und lasst euch verzaubern von unseren Tänzern, Akrobaten und Artisten. Wir laden euch ein zu einer fantastischen Show und würden uns über viele Zuschauer freuen. Die Eintrittskarten gibt es jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn“, teilt die Grundschule Löderburg mit.

Kein Pardon in Schönebeck bei Gewalt daheim

6.24 Uhr: Ein 40-jähriger Schönebecker soll seiner Partnerin mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Nun macht er die Erfahrung, wie Schönebecks Strafrichter mit Fällen häuslicher Gewalt umgeht.

Deutliche Worte gab der Richter in Schönebeck dem Angeklagten im Prozess wegen häuslicher Gewalt mit auf den Weg. (Symbolfoto: dpa)

Denn der hat da seine ganz eigene Linie. Wie die aussieht und was das für Konsequenzen hat, lesen Sie hier.

Jäger in Sorge: Mehr Wölfe, weniger Wild

6.13 Uhr: Die Jägerschaft Bernburg in Sorge: Es gibt mehr Wölfe, und weniger Wild. Waidmänner und Waidfrauen zogen jetzt Bilanz über das vergangene Jagdjahr.

Die Mitglieder der Jägerschaft Bernburg begutachten die ausgestellten Trophäen des jüngsten Jagdjahres bei der Versammlung in Peißen. (Foto: Torsten Adam)

Warum das Land, wenn es nach ihnen geht, „Grauhunde“ ins Jagdrecht aufnehmen soll und die Meldekette bei Wildunfällen bisher nicht optimal funktioniert, erklären sie Ihnen hier.

Warum die Schweizerin in Aschersleben zunächst schweigt

5.56 Uhr: Beim Literaturprojekt „9 Points of View“ zeichnet sich durch seine gleichbleibende Struktur aus. Aktuell ist die Schweizer Autorin Monica Cantieniauf der Suche nach Gemeinsinn in Aschersleben. Warum sie ihre Texte vorerst unter Verschluss hält, erklären wir Ihnen hier.

Monica Cantieni äußert sich am Freitagabend durchaus kritisch gegenüber politischen Tendenzen. (Foto: Frank Gehrmann)

Das steckt hinter dem Projekt „9 Points of View“: Aus allen neun Nachbarländern Deutschlands weilt jeweils ein Schriftsteller für zwei Wochen in Aschersleben, um sich mit der Stadt vertraut zu machen, mit Schülern zu arbeiten und die gesammelten Eindrücke als Stadtschreiber zu Papier zu bringen.