Jägerschaft Bernburg in Sorge: mehr Wölfe, weniger Wild

Die Mitglieder der Jägerschaft Bernburg begutachten die ausgestellten Trophäen des jüngsten Jagdjahres bei der Versammlung in Peißen.

Peissen/MZ. - Die Jägerschaft Bernburg erfreut sich eines ungebrochenen Zulaufs junger Leute. Die Zahl der Mitglieder stieg im Verlauf des am Montag zu Ende gegangenen Jagdjahres um 10 auf 215. „Der jüngste Jäger ist 19“, sagte Vorsitzender Michael Warthemann bei der Jahreshauptversammlung am Sonnabend in der Peißener Feuerwache.