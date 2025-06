Einer der erfolgreichsten deutschen Popmusiker der jüngeren Geschichte gastiert mit einem Konzert auf dem Markt in Weißenfels. Wann es so weit ist und wo es Tickets gibt.

Dieser erfolgreiche Popmusiker tritt in Weißenfels auf

Weißenfels/MZ - Der unter anderem mit Platin- und Goldplatten ausgezeichnete deutsche Popsänger Bosse („Schönste Zeit“) tritt am 22. August live auf dem Weißenfelser Marktplatz auf. Konzertbeginn ist 19.30 Uhr, teilte die Stadtverwaltung mit. Boss macht im Rahmen seiner Tour „Sommer 2025“ Station in der Saalestadt. Tickets gibt es online unter anderem auf www.tim-ticket.de sowie in der Touristinformation Weißenfels (Markt 3, Tel. 03443/30 70 70).