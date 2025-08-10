weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Anknüpfen an alte Traditionen: Trebitz war einst berühmt für Strohhüte: Was es damit auf sich hat

Anknüpfen an alte Traditionen Trebitz war einst berühmt für Strohhüte: Was es damit auf sich hat

Das kleine Trebitz war einst eine Hochburg des Strohflechterei-Gewerbes. Frauen des Ortes üben sich in dem Handwerk, um an diese Tradition zu erinnern.

Von MARCEL DUCLAUD 10.08.2025, 10:00
Flechten Strohhüte und tragen sie auch: Roswitha Reinhardt, Ute Wittau und Angela Werther
Flechten Strohhüte und tragen sie auch: Roswitha Reinhardt, Ute Wittau und Angela Werther (Foto: Marcel Duclaud)

Trebitz/MZ. - Einiges Geschick ist vonnöten, um einen anständigen Strohhut herzustellen. Zunächst gilt es, geeignetes Material zu finden, Stroh also, es zu schneiden, einzuweichen, damit es weich und biegsam wird, die Halme schließlich zu flechten und mit einem Nylonfaden zu vernähen.