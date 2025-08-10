Das kleine Trebitz war einst eine Hochburg des Strohflechterei-Gewerbes. Frauen des Ortes üben sich in dem Handwerk, um an diese Tradition zu erinnern.

Trebitz war einst berühmt für Strohhüte: Was es damit auf sich hat

Flechten Strohhüte und tragen sie auch: Roswitha Reinhardt, Ute Wittau und Angela Werther

Trebitz/MZ. - Einiges Geschick ist vonnöten, um einen anständigen Strohhut herzustellen. Zunächst gilt es, geeignetes Material zu finden, Stroh also, es zu schneiden, einzuweichen, damit es weich und biegsam wird, die Halme schließlich zu flechten und mit einem Nylonfaden zu vernähen.