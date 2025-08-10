Geschichten von Zeitzer Geschäften Post aus Hanau und Überraschung: Das ist Fisch-Lilli aus Zeitz - was die Leser jetzt erfahren
Jonny Meisel aus Hanau meldet sich bei der MZ. Er ist der Sohn der in Zeitz so beliebten Fischverkäuferin aus der Weißenfelser Straße. Was er erzählt – und was in Erinnerung bleibt.
Zeitz/MZ. - Was für eine Überraschung! Ein Brief aus Hanau ist in der MZ-Redaktion in Zeitz angekommen. „Für die Leser, die noch etwas über Fisch-Lilli wissen wollen“, steht da. Denn die MZ hatte gefragt: Wer war Fisch-Lilli aus der Weißenfelser Straße?