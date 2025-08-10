Jonny Meisel aus Hanau meldet sich bei der MZ. Er ist der Sohn der in Zeitz so beliebten Fischverkäuferin aus der Weißenfelser Straße. Was er erzählt – und was in Erinnerung bleibt.

Post aus Hanau und Überraschung: Das ist Fisch-Lilli aus Zeitz - was die Leser jetzt erfahren

Hier in der Weißenfelser Straße hatte Fisch-Lilli ihren Laden.

Zeitz/MZ. - Was für eine Überraschung! Ein Brief aus Hanau ist in der MZ-Redaktion in Zeitz angekommen. „Für die Leser, die noch etwas über Fisch-Lilli wissen wollen“, steht da. Denn die MZ hatte gefragt: Wer war Fisch-Lilli aus der Weißenfelser Straße?