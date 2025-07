Wo gab es Fisch in Zeitz? Leser meldeten sich dazu mit ihren Erinnerungen. Und an den Karpfenverkauf vor Silvester konnten sich fast alle erinnern. Dieses Foto stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1970. Darauf werden die Karpfen im Fischladen am Michaeliskirchhof (heute Luthergasse) angeboten.

Zeitz/MZ. - Danke. Dieses Wort muss ganz am Anfang stehen: Ein herzliches Dankeschön geht an all die Leser, die sich nach der Frage, wo es denn in Zeitz Fisch zu kaufen gab, sofort bei der MZ gemeldet haben. Sie haben Lücken gefüllt, Fragen beantwortet, die andere Leser stellten – und sie lassen sie mit ihren Geschichten und Erinnerungen an einem Stück Zeitzer Einkaufskultur der Vergangenheit teilhaben. Wo also konnte man, meist bis kurz nach der Wende 1989/90, in Zeitz Fisch kaufen?