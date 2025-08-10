Sommerserie Anhalts schönste Biergärten: Welche Gerichte der Dessauer „Jägerklause“ fast schon legendär snd

Nah am Wald und direkt im Grünen, serviert die „Jägerklause“ in Dessau seit Jahrzehnten klassische und moderne Wildgerichte. Der Biergarten gehört seit Eröffnung 1969 ohne Unterlass zum Haus - und musste zuletzt umziehen