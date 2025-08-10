Sommerserie Anhalts schönste Biergärten: Welche Gerichte der Dessauer „Jägerklause“ fast schon legendär snd
Nah am Wald und direkt im Grünen, serviert die „Jägerklause“ in Dessau seit Jahrzehnten klassische und moderne Wildgerichte. Der Biergarten gehört seit Eröffnung 1969 ohne Unterlass zum Haus - und musste zuletzt umziehen
10.08.2025, 10:00
Dessau/MZ. - Nahe am Wald in Haideburg und unweit vom einstigen Jagdschloss ist die Besonderheit der „Jägerklause“ im Süden Dessaus unschwer zu erraten. In dieser Gaststätte werden Wildgerichte zubereitet und aufgetischt.