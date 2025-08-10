weather heiter
Nah am Wald und direkt im Grünen, serviert die „Jägerklause“ in Dessau seit Jahrzehnten klassische und moderne Wildgerichte. Der Biergarten gehört seit Eröffnung 1969 ohne Unterlass zum Haus - und musste zuletzt umziehen

Von Silvia Bürkmann 10.08.2025, 10:00
Die Inhaberin und der Küchenchef: Das Ehepaar Claudia und Michael Voigt lenkt seit 2006 die Geschicke in der historischen Jägerklause.
Die Inhaberin und der Küchenchef: Das Ehepaar Claudia und Michael Voigt lenkt seit 2006 die Geschicke in der historischen Jägerklause. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Nahe am Wald in Haideburg und unweit vom einstigen Jagdschloss ist die Besonderheit der „Jägerklause“ im Süden Dessaus unschwer zu erraten. In dieser Gaststätte werden Wildgerichte zubereitet und aufgetischt.