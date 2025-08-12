Von Teambuilding im Ferienpark bis zur Stadtrallye durch Halle: 68 Azubis und dual Studierende erleben zum Start bei den Stadtwerken zwei intensive Wochen voller Eindrücke. Was die Ausbildung dort von anderen unterscheidet.

Diana Beyer ist Teamleiterin Ausbildung bei den Stadtwerken Halle und kümmert sich um die vielen Neuankömmlinge.

Halle (Saale)/MZ. - Vom ÖPNV über die Schwimmbäder bis zur Wasser- und Energieversorgung: Die Stadtwerke sind überall in der Halle zu finden. 68 junge Menschen starten diese Woche bei dem Unternehmen ins Berufsleben. Die Zahl der Azubis und dualen Studierenden habe sich in den vergangenen Jahren nahezu verdoppelt. Den Anfang machen für die Neuankömmlinge zwei intensive Wochen des Kennenlernens, die ihnen den Einstieg erleichtern sollen. Teamleiterin Ausbildung, Diane Beyer, erklärt, wie die jungen Menschen von dem großen Konzern profitieren.