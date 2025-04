Rund 50 Mitarbeiter von Pöttinger beteiligten sich am Dienstag am Warnstreik.

Bernburg/MZ. - Passanten sahen beim Blick zum Werksgelände plötzlich rot. Denn am Dienstagmittag sind mehr als 50 Mitarbeiter vom Landmaschinenhersteller Pöttinger zwei Stunden in den Warnstreik getreten. Dafür versammelten sie sich mit roten Warnwesten direkt vor dem Werkstor an der Mauerstraße in Bernburg. Mit Trillerpfeifen und Fahnen machten sie auf ihre Probleme und Forderungen aufmerksam.