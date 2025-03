Morgen gibt es seit einem Jahr Cannabis-Legalisierung auch im Salzlandkreis, heute läuft die Frist für die Räumung des Campingsplatzes am Schachtsee ab, eine Wasserleiche vom Wochenende in Gänsefurth stellt die Polizei immer noch vor Rätsel: Im Ticker von Montag, 31. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

7.39 Uhr: Heute ist der Tag, an dem die Frist abläuft: Der Wolmirslebener Gemeinderat tagt heute, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus „Zum Adler“. Zum Beginn der Ratssitzung ist wieder eine Einwohnerfragestunde geplant.

Diese wollen die Dauercamper des Campingplatzes am Großen Schachtsee Wolmirsleben, die zum Teil schon Jahrzehnte dort ihren Urlaub verbringen, nutzen, um die Gemeinderäte auf ihre Situation aufmerksam zu machen und zu protestieren.

Denn sie müssen heute auf Druck des Salzlandkreises das Gelände verlassen, weil dieser für die Zeit ab dem 1. April eine Nutzungsuntersagung für alle verfügt hat. Ungeklärt ist, wie es mit dieser Freizeitanlage weiter geht und wer für eventuelle Schäden aufkommt. (rki)

Mobil, aber sicher in den Frühling

6.54 Uhr: Das Thema Fahreignung im Alter spielt für viele Senioren und ihre Angehörigen, aber auch für die Behörden eine wichtige Rolle. Deshalb bietet die Verkehrswacht Aschersleben regelmäßig Termine für ältere Verkehrsteilnehmer an.

Unter dem Motto „Mobil, aber sicher in den Frühling“ ist für Donnerstag, 3. April, die nächste Veranstaltung im Ascherslebener Bestehornhaus geplant. Bei Seh-, Hör-, Reaktions- oder auch Koordinationstests können Besucher ab 9.30 Uhr unverbindlich ihre eigenen Fähigkeiten zum Führen von Fahrzeugen testen.

Außerdem gibt es einen Fachvortrag zum Thema Fahreignung, Informationen über Alternativen im ÖPNV sowie die Möglichkeit, sich mit dem Ordnungsamt über Verkehrsregelungen in Aschersleben auszutauschen.

Ein Jahr Cannabisgesetz: Das sagen Polizei, Justiz und Suchtberatung

6.27 Uhr: Morgen jährt sich das Inkrafttreten des Cannabisgesetzes erstmals. Ein Jahr sind dann der Konsum, Anbau und Besitz von Cannabis – mit Einschränkungen – legal.

Wie hat sich die Legalisierung von Cannabis im Salzlandkreis ausgewirkt? Die Volksstimme hat mit Suchtberatung, Justiz und Polizei gesprochen. (Symbolfoto: dpa)

Wie hat sich das im Salzlandkreis bemerkbar gemacht? Wir haben hat mit Vertretern von Polizei, Suchtberatung und Justiz gesprochen. So fällt die Bilanz nach einem Jahr legalen Kiffens aus.

Wer ist die Wasserleiche von Gänsefurth?

6.16 Uhr: Bei der Suche nach einem Vermissten aus Hecklingen haben dessen Angehörige am Samstagvormittag eine Leiche in einem Wasserloch im Wald in Gänsefurth entdeckt.

Beamte des Polizeireviers des Salzlandkreises suchten den Fundort der Leiche und seine Umgebung nach verwertbaren Spuren ab, die Aufklärung zur Todesursache geben können. (Foto: René Kiel)

Handelt es sich etwa wirklich um den gesuchten Mann? Warum die Polizei schnell Zweifel daran hat, erzählen wir Ihnen hier.

25 Jahre Plötzkauer Schlossverein

5.58 Uhr: Den Plötzkauer Schlossverein gibt es seit mittlerweile 25 Jahren. Wie alles begonnen hat und warum sich die Mitglieder für das historische Bauwerk engagieren, lesen Sie hier.

Michael Kauert (links) und Cord Rose-Borsum freuen sich über die zahlreichen Präsente zum 25-jährigen Jubiläum des Vereins. (Foto: Engelbert Pülicher)

Die Ordner, die Michael Kauert und Cord Rose-Borsum vom Plötzkauer Schlossverein zum Pressetermin mitgebracht haben, sind prall gefüllt: Zahlreiche Fotos und Zeitungsartikel haben der aktuelle Vorsitzende und sein Vorgänger in den vergangenen 25 Jahren gesammelt. Das zeigt, was sich im Plötzkauer Schloss in den vergangenen Jahren einiges getan hat.