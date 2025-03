Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 27. März 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 28. März 2025.

Das ist neu am Freitag:

7.41 Uhr: Am Mittwoch wurden laut Polizeibericht im Rahmen einer durch Gerichtsbeschluss verfügten Hausdurchsuchung in Könnern zwei E-Bikes gefunden, die in Leipzig als gestohlen gemeldet waren.

Der jetzige Besitzer gab einen handschriftlichen Kaufvertrag für eines der Räder zu den Akten. Beide Räder wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt. Im Verfahren wird nun auch der eingereichte Kaufvertrag auf seine Richtigkeit geprüft.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Asphaltreparatur in Straße „Zum Klint“ in Wilsleben

6.53 Uhr: Wie die Stadt Aschersleben mitteilt, hat der städtische Bauwirtschaftshof den Auftrag zur Asphaltreparatur in der Straße „Zum Klint“ in Wilsleben erhalten. Dazu muss der Bauhof die Fahrbahn für den Zeitraum der Reparaturarbeiten von Montag, 31. März, bis Donnerstag, 3. April, voll sperren.

Allerdings wird die Straße „Zum Klint“ nicht auf gesamter Länge von Einschränkungen betroffen sein. Lediglich der Abschnitt zwischen der Gabelung hinter dem Cochstedter Weg bis zur Hausnummer 15 wird nach Angaben der Stadtverwaltung nicht passierbar sein. Die Stadt Aschersleben unterteilt Straßenreparaturen in Asphalt- und Schotterarbeiten.

Welche der beiden Varianten ausgeführt werden kann oder zu einem bestimmten Zeitpunkt priorisiert wird, ist witterungsabhängig. Deshalb müssen selbst Maßnahmen, für die dem Bauhof bereits ein Auftrag erteilt wurde, manchmal hinten angestellt werden. Nun ist die Straße „Zum Klint“ dran.

Hätten Sie gerne sonst noch etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen finden Sie dort eine ganze Staffel - mit acht Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

„Nicht nur durch die Brille eines Finanzpolitikers“

6.27 Uhr: Im Interview spricht der Bernburger Stefan Ruland, CDU-Chef im Salzlandkreis und finanzpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, über das auf Bundesebene beschlossene Rekordschuldenpaket und die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Union.

Der Bernburger CDU-Abgeordnete Stefan Ruland am Redepult im Landtag von Sachsen-Anhalt. (Foto: CDU-Landtagsfraktion)

Wie Ruland die Verhandlungen und Beschlüsse in Berlin verteidigt und ob er den Druck der Basis spürt, lesen Sie hier.

Richtfest für die Stadtvillen in Calbe

6.13 Uhr: Die Calbenser Wohnungsbaugesellschaft feiert Richtfest für ihre beiden Neubauten in der Karl-Marx-Straße.

Ralf Dahlke, der Leiter der Technik bei der Calbenser Wohnungsbaugesellschaft schlägt hier einen der letzten Nägel in den Dachstuhl. Daneben steht Bürgermeister Sven Hause. (Foto: Thomas Höfs)

Hier entsteht im kommenden halben Jahr hochwertiger Wohnraum. Was sich hinter den Stadtvillen verbirgt, erklären wir Ihnen hier.

Pyro und Sirene für das neue Löschfahrzeug

5.54 Uhr: Mit Pyro und Sirene begrüßen die Unseburger neues Löschfahrzeug: Die Ortsfeuerwehr erhielt jetzt ihr nagelneues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.

Mit einem Willkommens-Banner auf der Straße und Pyrotechnik wurde das neue Löschfahrzeug der Ortswehr Unseburg Mittwochabend nach langer Fahrt von Ulm vor dem Gerätehaus von den Kameraden feierlich empfangen. (Foto: René Kiel)

Und sie bereitete ihm einen großen Empfang. Das Fahrzeug kostete 460.000 Euro.