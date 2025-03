Pfarrerin Anne Bremer erhält am kommenden Sonntag ihren Einführungsgottesdienst in der Ascherslebener Stephanikirche. Warum das erst jetzt passiert.

Aschersleben/MZ - Seit einem Vierteljahrhundert prägt Anne Bremer das kirchliche Leben in Aschersleben. Sie ist Stimme und Gesicht der evangelischen Kirche, vielen längst vertraut. Am kommenden Sonntag, 30. März, wird die ganze Sache endlich offiziell: Um 18 Uhr wird sie in einem feierlichen Gottesdienst in der Stephanikirche von Superintendent Matthias Porzelle in den Pfarrdienst eingeführt.