So feiern Abiturienten am Carolinum Bernburg ihren letzten Schultag

54 Abiturienten haben am Freitag am Carolinum ihren letzten Schultag gefeiert.

Bernburg/MZ. - An die bevorstehenden Abiprüfungen wollte an diesem Tag keiner eine Sekunde verschwenden. Stattdessen hatten sich die 54 Abiturienten des Gymnasiums Carolinum für ihren allerletzten Schultag am Freitag in Schale geworfen, angemalt und die Haare bunt besprüht.