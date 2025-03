Mehrere Jahre wurde in der einstigen Südost-Kaufhalle und dem späteren Spar-Markt an der Zepziger Straße ein Handel vom Getränkeland Köthen betrieben. Warum nun Schluss ist.

Licht aus im Getränkemarkt - wie geht es mit Kaufhalle an Zepziger Straße in Bernburg weiter?

Das Aus für den Getränkemarkt an der Zepziger Straße in Bernburg ist besiegelt.

Bernburg/MZ. - Die Regale sind leergefegt, die Tür ist seit Freitag verschlossen – und das aus gutem Grund. Denn der Getränkehandel in der einstigen Südost-Kaufhalle am Zepziger Weg in Bernburg ist dicht gemacht worden.