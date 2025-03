Müll sammeln, Laub harken, Äste schneiden, Büsche pflanzen, Beete pflegen, Wege fegen: Pünktlich zum Frühjahr wird an diesem Wochenende in Winningen und fünf der sechs Seeland-Ortsteile im großen Stil angepackt.

Winningen/Seeland/MZ - Bevor in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag die Uhren umgestellt werden, wollen sich einige Orte der Region noch einmal herausputzen, um in strahlendem Glanz in die Sommerzeit hinüberzuwechseln. Im Ascherslebener Ortsteil Winningen und in den Seeland-Orten Friedrichsaue, Gatersleben, Hoym, Nachterstedt und Schadeleben wird am Sonnabend, 29. März, zum Großreinemachen aufgerufen. Und überall hofft man auf zahlreiche Helfer, um getreu dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ in kürzester Zeit so viel wie möglich zu schaffen.

Die Interessengemeinschaft „Sauberes Winningen“ will sich vor allen Dingen auf den Teichberg konzentrieren. Wenn es die Zahl der Helfer erlaubt, soll auch in anderen Bereichen des Ortes Müll gesammelt werden. Getroffen wird sich um 8.30 Uhr. Für alle, die mit anpacken, werden Kaffee und Kuchen sowie eine Wurst und ein Kaltgetränk in Aussicht gestellt.

Hecke wird ersetzt

Auch in Friedrichsaue wird geputzt. Treff ist um 10 Uhr auf dem Dorfplatz. Die alte Hecke am Friedhof, die dem Buchsbaumzünsler zum Opfer gefallen ist, soll einer neuen weichen. Außerdem wird Laub geharkt und Grünpflege betrieben. Den Helfern macht der Heimatverein ein Würstchen warm.

In Gatersleben engagierte Bürger treffen sich um 9 Uhr auf dem Hühnerhof zum Frühjahrsputz. Handschuhe und Müllsäcke werden bereitgestellt, Werkzeug ist mitzubringen. Geplant ist eine allgemeine Säuberungsaktion im Ort ohne feste Schwerpunkte. Den Freiwilligen winken nach getaner Arbeit ein Würstchen von der Feuerwehr und Getränke.

Geputzt wird am Wochenende ebenfalls in Hoym. Um 9.30 Uhr treffen sich alle Freiwilligen am Sportplatz in der Angerstraße, dann wird Richtung Gewerbegebiet, Busch und alte Schule ausgeschwärmt. Außerdem sollen diverse Beete auf dem Schlossplatz und an der Quedlinburger Straße/ Friedhofstraße gepflegt werden. Im Anschluss wird für das leibliche Wohl der Helfer gesorgt.

Start am Rathaus

Nachterstedt startet seinen Frühjahrsputz um 9.30 Uhr am Rathausplatz. Handschuhe sind begrenzt vorhanden, Hilfsmittel wie Besen und Rechen sind selbst mitzubringen. Für alle Helfer gibt es hinterher Kaffee und Kuchen sowie ein warmes Würstchen.

In Schadeleben beginnt das große Putzen um 8.30 Uhr am Dorfplatz, wo verschiedene Teams eingeteilt werden. Auch hier ist Werkzeug selbst mitzubringen. Für alle Helfer wird es ab 12 Uhr ein kühles Getränk und eine kleine Stärkung geben. Zudem erhalten sie am Abend freien Eintritt und ein Freigetränk bei der 20 Uhr startenden Dorfdisco im Seelandforum.