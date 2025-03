Noch bis zum Donnerstag, 3. April, können Interessenten ein Angebot für das Gebäude in Ilberstedt abgeben. Aber auch andere Grundstücke in Saale-Wipper stehen zum Verkauf.

Wer möchte die Neue Schule in Ilberstedt kaufen?

Für das Schulgebäude in Ilberstedt wird ein Käufer gesucht.

Ilberstedt/MZ. - Wird die größte Kannensammlung in Sachsen-Anhalt auch künftig noch für Besucher zu sehen sein? Das ist ungewiss, denn die Neue Schule in Ilberstedt, in der die Sammlung sowie das Heimatmuseum untergebracht sind, steht zum Verkauf. Noch bis zum Donnerstag, 3. April, können interessierte Käufer bei der Verbandsgemeinde Saale-Wipper ihr Angebot abgeben.