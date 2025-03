Drei Auffahrunfälle auf denselben Kipplaster haben sich in den vergangenen Jahren auf der Gutenbergstraße ereignet. Welche Gründe es dafür gab und was die Straßenverkehrsordnung verbietet.

Bernburg/MZ. - Zum dritten Mal binnen vier Jahren hat es am 3. März auf der Gutenbergstraße in Bernburg gekracht. Was die drei Kollisionen gemeinsam haben? Es waren nach MZ-Informationen alles Auffahrunfälle auf denselben parkenden Kipplaster und sie passierten jeweils am späten Nachmittag.