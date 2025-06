Wäre Carsharing was für die Harzgeröder? In einer Befragung soll unter anderem das ermittelt werden.

Harzgerode/MZ. - Wie steht es um die Mobilität der Harzgeröder? Für wen ist Carsharing interessant? Wer könnte sich vorstellen, Mitfahrgelegenheiten zu nutzen? Das und noch mehr wollen die Stadt und das Fachgebiet Anthropogeographie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg von den Einwohnern der Einheitsgemeinde wissen. Dazu werden ab dem kommenden Montag, 16. Juni, Befragungen durchgeführt, sowohl in Harzgerode als auch in den Ortsteilen – in persönlichen Gesprächen an Haustüren, vor Supermärkten und am Marktplatz.