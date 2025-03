Leipzig - Die Zahl der Carsharing-Nutzer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wächst. Wie der Bundesverband Carsharing mitteilt, bieten mittlerweile fast 1.400 Kommunen in Deutschland Carsharing an – Tendenz steigend. Auch in den drei Bundesländern legt die Nachfrage zu.

Teilauto wächst weiter

Der in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am weitesten verbreitete Anbieter Teilauto verzeichnete nach eigenen Angaben zu Jahresbeginn 88.000 registrierte Nutzer - ein Plus von mehr als 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einschließlich der sogenannten „City Flitzer“ in Leipzig - Fahrzeuge, die ohne feste Stationen innerhalb der Stadt genutzt werden können - sind es laut Teilauto inzwischen 11.000 Kundinnen und Kunden mehr als vor einem Jahr.

Auch die Fahrzeugflotte des Unternehmens wuchs: Teilauto meldet einen Zuwachs von 250 Autos auf rund 2.050 Fahrzeuge. Gut die Hälfte der Neuzugänge seien Elektroautos, deren Anteil am stationsbasierten Angebot inzwischen bei 17,5 Prozent liegt.

Zudem wurde das Stationsnetz um 100 neue Standorte erweitert. Insgesamt betreibt Teilauto mittlerweile 980 feste Carsharing-Stationen. „2025

wird es in Mitteldeutschland absehbar über 1.000 Fahrzeugstandorte geben, an denen mindestens ein Carsharing-Auto rund um die Uhr zur Verfügung steht“, sagte der kaufmännische Geschäftsführer, Michael Creutzer. Die Zusammenarbeit mit Kommunen werde stetig ausgebaut.

Wachstum in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig bleibt mit 42.400 Fahrberechtigten der größte Teilauto-Standort in Sachsen – ein Plus von 15 Prozent. In Dresden fuhren zum Jahresbeginn 23.300 Menschen mit dem Anbieter (plus 14 Prozent), während Chemnitz mit 1.900 Nutzenden das größte Wachstum von 19 Prozent verzeichnete.

In Sachsen-Anhalt führt Halle mit 4.500 Fahrberechtigten (plus 12 Prozent) das Carsharing-Angebot an. Magdeburg folgt mit 2.100 Nutzenden (plus 17 Prozent). Kleinere Standorte bestehen unter anderem in Dessau-Roßlau, Merseburg und Wittenberg.

Auch in Thüringen wächst die Nachfrage: Erfurt liegt mit 4.800 Nutzenden (plus 9 Prozent) an der Spitze, gefolgt von Jena mit 4.100 (plus 17 Prozent). Weimar konnte mit aktuell 1.900 Fahrberechtigten (plus 12 Prozent) ebenfalls weiter zulegen.