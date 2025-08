Berlin - Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin ist es am Abend laut Polizei zu einer Sitzblockade gekommen. Eine Sprecherin sprach von etwa 50 Teilnehmern, die sich auf einer Straße und einem Gehweg in der Nähe der Gedächtniskirche niedergelassen hätten. Der Einsatz lief am Abend noch.

Einsatzkräfte hätten damit begonnen, diese Personen anzusprechen und von der Fahrbahn zu bringen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. „Dabei kommt es auch zur Anwendung von körperlichem Zwang.“ An der Demonstration in der Tauenzienstraße in Charlottenburg hatten laut Polizei rund 180 Menschen teilgenommen. 250 Einsatzkräfte seien vor Ort.

Die Versammlung sei von den Verantwortlichen mittlerweile für beendet erklärt worden. Es soll zu strafbaren Ausrufen gekommen sein. Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Viele Teilnehmer hätten den Ort nach dem offiziellen Ende nicht verlassen

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben bei der Demonstration ein Kind in Obhut, das eine Flasche in Richtung der Einsatzkräfte geworfen haben soll. Beamte seien aber nicht getroffen worden. Es soll nun den Erziehungsberechtigten übergeben werden.