Millionen Bäume für einen neuen Wald Wie nach dem großen Fichtensterben aus dem Wald im Harz wieder ein Wald wird

Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer haben den Wäldern massiv zugesetzt. In einem vorher so nicht dagewesenen Maß wurden die Flächen in Ost- und Oberharz seither aufgeforstet. Wie weit die Forstbetriebe sind und welche Herausforderungen die jungen Bestände mitbringen.