Engagierte Bürger im Seeland und in Winningen bringen ihre Orte nach dem Winter auf Vordermann.

Die Hoymer kümmern sich unter anderem um ein Beet an der Hauptstraße, das vor Jahren an der ehemaligen Drogerie angelegt wurde.

Frühjahrsputz, Großreinemachen, Subbotnik – die Aktionen, zu denen sich die Friedrichsauer, Gaterslebener, Hoymer, Nachterstedter, Schadelebener und auch die Winninger am Sonnabendvormittag treffen, haben verschiedene Namen. Das Ziel ist jedoch überall das gleiche: Nach Ende des Winters soll der eigene Ort von Müll, Unrat und Schmutz befreit werden, um in Einklang mit der erwachenden Natur ordentlich, aufgeräumt und sauber in die wärmeren Jahreszeiten zu starten.