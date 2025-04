Der März war in der Region Bernburg mit rund 4 Litern pro Quadratmeter ausgesprochen regenarm. Warum Landwirte der Witterung dennoch mehr Positives als Negatives abgewinnen können.

Ein Traktorfahrer bereitet das Saatbett auf einem Acker in Beesenlaublingen vor.

Bernburg/MZ. - Verkehrte Welt in Europa: Das sonnenverwöhnte Spanien hat den regenreichsten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Währenddessen maß der Deutsche Wetterdienst bis zum Wochenende in Bernburg nur klägliche 0,5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Am Sonntag folgten noch 3,8 Liter und summierten die Niederschlagsmenge für das erste Quartal 2025 auf bescheidende 70 Liter. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr fielen 581 Liter. Der trockene Monat kam den Bauern bei ihrer Frühjahrsbestellung aber durchaus gelegen. Die MZ hat sich bei fünf Landwirten umgehört, wie es auf den Feldern der Region aussieht.