Der neue Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalt, Karsten Wolkenhauer, ist am Wochenende in sein Amt eingeführt worden. Auch der Geschäftsführer der Schloß Hoym Stiftung war dabei.

Hoym/Köthen/MZ - Karsten Wolkenhauer ist als Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalt, zu der unter anderem die Gemeinden in Freckleben, Klein Schierstedt, Mehringen, Schackstedt und Schackenthal sowie der Pfarrbereich Hoym mit Frose gehören, feierlich in sein Amt eingeführt worden. Zum Festgottesdienst am Sonnabendnachmittag in der Jakobskirche in Köthen waren mehr als 300 Gäste aus ganz Deutschland und damit auch aus Aschersleben und dem Seeland gekommen.