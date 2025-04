Bernburg/MZ. - Massige Einzelgänger, Nashörner, wählte der 1909 in Rumänien geborene Eugène Ionesco als Mittelpunkt seines gleichnamigen Theaterstückes, das in dieser Spielzeit vom Theater Eisleben als Klassiker inszeniert wurde. Am Freitag gastierten die Lutherstädter damit in Bernburg und Intendant Ulrich Fischer hatte in seiner Einführung wichtige Erläuterungen und Hintergrundinformationen mitgebracht.

