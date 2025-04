Bernburgs Freizeiteinrichtungen starten am Wochenende mit ihren Angeboten. Was die Besucher erwartet und wo die Eintrittspreise steigen.

Saalefee, Parkeisenbahn, Märchengarten: So starten Bernburgs Freizeiteinrichtungen in die Saison

Bernburg/MZ. - Wenn man Bernburgs Fahrgastschiff „MS Saalefee“ betritt, riecht es noch nach frischer Farbe. Die Geländer wurden weiß gestrichen, am Schiff selbst leuchtet es blau. Die ersten Passagiere sind bereits in der vergangenen Woche bei einer Charterfahrt über die Saale geschippert, an diesem Samstag, 5. April, bricht das Schiff dann ganz offiziell zur ersten Kaffeefahrt in diesem Jahr auf. „Wir haben die Preise geringfügig angehoben“, sagt BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka. Konkret kosten die Tickets für Erwachsene nun pro Person zwei Euro mehr, weil auch die Kosten gestiegen sind, heißt es aus der Freizeit GmbH. So kostet etwa eine Spazierfahrt nach Gröna künftig zwölf Euro, ein Ticket für die beliebte, mehrstündige Mondscheinfahrt 31,50 Euro.