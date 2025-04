Seeland/Nachterstedt/MZ/gln - Etwa 10.000 Quadratmeter Ödland haben am Mittwoch auf einer Halde am Concordia See gebrannt, wo die in Silberhütte ansässige Pyrotechnik-Firma Rheinmetall Waffe Munition ein Testgelände betreibt. „Die Firma hat ein eigenes Löschsystem auf dem Gelände, uns aber angesichts der riesigen Fläche, die in Flammen stand, zu Hilfe gerufen“, erklärt Stadtwehrleiter Niko Przybille.

