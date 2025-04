Mit Begeisterung bringen Kinder der Kita „Wippergeister“ und der Grundschule Mehringen 30 Obstbäume auf der Frecklebener Burg in die Erde. Jedes Kind wird auf dem Burggelände namentlich erwähnt.

Pflanzaktion in Freckleben

Gemeinsam pflanzen die Kinder aus Freckleben, Mehringen und anderen Orten 30 Obstbäume an der Burg in Freckleben.

Aschersleben/MZ - Ein frischer Wind weht über das Burggelände in Freckleben, dunkle Wolken ziehen schnell am Himmel entlang. Doch die etwas kühlere Witterung hält die Kinder der Frecklebener Kita „Wippergeister“ und die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Mehringen nicht auf. Mit roten Wangen und voller Eifer greifen sie zu ihren Schaufeln, graben Löcher in die Erde und setzen vorsichtig junge Obstbäume ein. Denn es handelt sich um einen besonderen Tag – insgesamt 30 neue Bäume sollen hier künftig ihre Wurzeln schlagen.