Insgesamt 2.500 Euro hat das Ascherslebener Gymnasium an die Spenderdatei der Uni-Klinik Magdeburg übergeben. Wie es zu der Spende kam.

Ascherslebener Stephaneum übergibt Scheck an Knochenmarkspenderdatei der Uni-Klinik Magdeburg

Dorit Graßhoff (re.) übergibt den Spendenscheck an Lan Hoa Dinh Cong.

Aschersleben/MZ - Die Freude ist groß: 2.500 Euro sind bei den beiden Typisierungsaktionen am Gymnasium Stephaneum zusammengekommen und werden nun an die Knochenmarkspenderdatei der Uni-Klinik Magdeburg übergeben. Die Aktion fand statt, um dem 16-jährigen Louis aus Güsten zu helfen, einem Schüler des Stephaneums, der erneut an Leukämie erkrankt ist.