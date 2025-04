Bernburg/MZ. - Ist das Spiel noch vollständig? Haben die CDs Kratzer? Zoé und Barbara nehmen sie ganz genau in Augenschein, denn auch die Medienkontrolle gehört zu den Aufgaben der Mitarbeiter in der Bibliothek. Die beiden Mädchen absolvieren ihren Zukunftstag – auch als Girls'- und Boys' Day bekannt – zusammen mit zwei anderen Teilnehmern am Donnerstag in der Stadtbibliothek. So, wie die Bernburger Stadtverwaltung, zu der auch die Bibliothek gehört, beteiligten sich an diesem Tag viele Behörden und Firmen am Zukunftstag.

