Die Mitglieder des Anhaltinischen Modellbahnclubs Bernburg laden am Wochenende zu ihrer Frühlingsausstellung ein. Was es in den Vereinsräumen zu sehen gibt.

Bernburg/MZ/KT. - Darauf haben Modellbahnfans seit Weihnachten gewartet. Nun lädt der Anhaltinische Modellbahnclub (AMC) an diesem Wochenende zur Frühlingsschau in die Vereinsräume im Klubhaus der Jugend an der Gröbziger Straße in Bernburg ein. Wie Vereinsvorsitzender Thomas Beyer mitteilt, präsentieren die Vereinsmitglieder bei der nunmehr 19. Auflage die Modellbahnanlagen in verschiedensten Maßstäben. „Die Besucher werden dabei in die detailreiche Welt der Miniaturbahnen entführt“, so Thomas Beyer weiter.