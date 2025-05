Gleich zwei schwere Motorradunfälle überschatten am Donnerstag den Männertag im Süden des Salzlandkreises, Dschamolidin Abduschaparow und Co. besuchen das Friedensfahrtmuseum, den Solepark und das Rosenfest, die Fernsehlotterie hilft der Speisekammer in Aschersleben: Im Ticker von Freitag, 30. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was eine junge Frau im Depot des Salzlandmuseums gefunden hat

18.36 Uhr: Eine neue Sonderausstellung ist derzeit im Salzlandmuseum zu sehen: „Aus dem Depot ans Licht“.

Der Vater und die beiden Brüder sind stolz auf ihre Schwester Zeina Alawak. Sie hat die Sonderausstellung entworfen. (Foto: Olaf Koch)

Konzipiert hat sie Zeina Alawag, eine junge Frau aus Syrien. Was sie im Keller des Museums gefunden hat, verraten wir Ihnen hier.

Neue Anlaufstelle für Ehrenamtler in Bernburg

18.02 Uhr: Welches Ehrenamt passt zu mir? Neue Anlaufstelle in Bernburg will hier weiterhelfen.

OB Silvia Ristow (li.) unterhält sich zur Eröffnung mit Projektleiterin Cécilia Kampschulte (Mitte) und Katja Fischer vom DRK-Landesverband. (Foto: Engelbert Pülicher)

In der Wilhelmstraße ist ein Engagementzentrum des DRK eröffnet worden. Auch Vereine können sich beraten lassen. Wie genau das funktioniert, erklären wir Ihnen hier.

Klappt es in Staßfurt schon mit der Ganztagsbetreuung?

17.31 Uhr: Mal was ganz anderes: Es ist nur noch ein Jahr. Schon ab 2026 gilt ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.

Kann das klappen? Wie die Planungen an den sechs Grundschulen in Staßfurt dazu laufen, haben wir uns mal etwas genauer angesehen. Das Ergebnis lesen Sie hier.

Anstich erfolgreich: Gildefest ist eröffnet

17.02 Uhr: Mit dem Anstich eines Bierfasses ist am heutigen Freitag das dreitägige Gildefest der Ascherslebener Kaufmannsgilde eröffnet worden.

Mit dem Anstich eines Bierfasses wurde das dreitägige Gildefest der Ascherslebener Kaufmannsgilde am Freitag eröffnet. (Foto: Detlef Anders)

Oberbürgermeister Steffen Amme benötigte – wie im Vorjahr – zwei Schläge mit dem Holzhammer, bis der Gerstensaft sprudelte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Upcyceln mit Nadel und Faden im Umweltzentrum

16.41 Uhr: „Nachhaltig nähen - Kreativ upcyceln mit Nadel und Faden im Umweltzentrum Ronney“: So heißt ein Angebot des Umweltzentrums. Beim Upcycling werden nicht mehr genutzte Stoffe in neuwertige Produkte verarbeitet.

Der Upcycling-Nähkurs findet am Donnerstag, 5. Juni, ab 16 Uhr in Ronney statt. „Er bietet die perfekte Gelegenheit, alte Kleidungsstücke und Stoffreste in einzigartige, neue Lieblingsstücke zu verwandeln. Egal, ob man Anfänger ist oder schon Erfahrung hat“, heißt es dort. Wer keine Nähmaschine hat, bekommt sie in Ronney gestellt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro pro Person, Materialkosten sind inbegriffen.

Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Für Anmeldungen und nähere Informationen stehen die Mitarbeiter des Umweltzentrums Ronney telefonisch unter (039247) 413 von 8 bis 15.30 Uhr bereit.

Abduschaparow und Co. sind zu Besuch

16.12 Uhr: Ein gewaltiges Stück Friedensfahrtgeschichte besucht derzeit den Salzlandkreis. Auf Einladung des Radsportmuseums „Course de la Paix“ treffen sich noch bis zum Sonntag 30 ehemalige Fahrer, Trainer und Betreuer im wohl weltweiten Friedensfahrtmittelpunkt Kleinmühlingen.

Neben Sport gab es auch Kultur und Technik für die Radsport-Legenden: Hier im Inneren des Soleturms. (Foto: Olaf Koch)

Wo sie während ihrer Zeit sonst noch zu treffen sind und Autogramme geben, das verraten wir Ihnen hier.

Motorradfahrer rutscht aus Kurve: Schwerste Verletzungen

15.39 Uhr: Kein guter Tag für Motorradfahrer, dieser Feiertag gestern: Neben dem bereits gemeldeten tödlichen Unfall zwischen Baalberge und Biendorf gab es am Donnerstag einen weiteren schweren Unfall.

Am Donnerstagabend kam es auf der L 85 zwischen Könnern und Alsleben zu einem Unfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L 85 aus Richtung Alsleben kommend in Richtung Könnern.

In einer Linkskurve verlor er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, kam rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben.

Dann überschlug sich das Motorrad mehrfach, wobei der Fahrer mitgerissen wurde. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen und wurde in ein Klinikum nach Halle verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 85 zeitweise gesperrt werden.

Es werde geprüft, so die Polizei ob ein entgegenkommender Pkw ursächlich für ein Ausweichmanöver gewesen sein könnte.

Fernsehlotterie hilft Speisekammer in Aschersleben

15.03 Uhr: Die Speisekammer in Aschersleben erhält 18.750 Euro von der Deutschen Fernsehlotterie. Mit dem Geld wird dringend benötigte Kühltechnik angeschafft und ehrenamtliche Arbeit unterstützt.

Eine Mitarbeiterin bereitet die Spenden zum Verteilen vor. (Foto: Frank Gehrmann)

Wie wichtig diese Hilfe für rund 40 Bedürftige täglich ist, erfahren Sie hier.

Preisgekrönter Schweißer lernt in Bernburg

14.20 Uhr: David Schrumpf absolviert in Bernburg eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker.

Im Rahmen seiner Ausbildung bei der Firma Jaeger in Bernburg bildet das Schweißen für David Schrumpf inzwischen einen wichtigen Schwerpunkt. (Foto: Engelbert Pülicher)

Nun ist er Bezirksmeister beim Wettbewerb „Jugend schweißt“ geworden. Wie das geklappt hat, erfahren Sie hier.

Kita in Westdorf steht vor dem endgültigen Aus

13.39 Uhr: Noch schlechtere Nachrichten für Kinder: Die Kindertagesstätte in Westdorf steht vor dem endgültigen Aus. Ein Beschlussvorschlag sieht die Schließung zum 30. Juni vor.

Eine Weiterführung durch freie Träger ist gescheitert – nun steht die Frage im Raum, wie das Gebäude künftig genutzt werden soll. Alles dazu lesen Sie hier.

Wo Kinder in Egeln an ihrem Tag schwimmen können

13.04 Uhr: Am Kindertag kommen besonders die Mädchen und Jungen in Egeln auf ihre Kosten. Der Zugang zum Seebad am Großen Schachtsee in Wolmirsleben bleibt hingegen verschlossen.

Was das mit dem immer noch aktuellen Streit um den Campingplatz am Schachtsee zu tun hat, erklären wir Ihnen hier.

Koffer vergessen: Zug in Bad Salzelmen geräumt

12.57 Uhr: Ein vergessener Koffer führte am Morgen des Feiertags zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof Bad Salzelmen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde um 9.16 Uhr über das herrenlose Gepäckstück in einer Regionalbahn am Haltepunkt Schönebeck-Bad Salzelmen informiert.

Beamte der Bundespolizei begaben sich unverzüglich zu Bahnsteig 3 und nahmen sich dem Sachverhalt an. Ein schwarzer Handgepäckkoffer lag in der Gepäckablage im Zug und war nicht einsehbar. Da der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde der Zug vollständig geräumt.

In der Zwischenzeit meldete sich der Besitzer des Koffers. Der 22-Jährige gab an, seinen Koffer beim Ausstieg in Tangerhütte vergessen zu haben. Nach Beschreibung des Kofferinhalts durch den Eigentümer und der anschließenden Öffnung des Koffers durch die Bundespolizisten, konnten die Angaben bestätigt und die polizeilichen Maßnahmen um 10.03 Uhr beendet werden.

Im Anschluss wurde der Koffer sichergestellt und konnte dem jungen Mann noch am Mittag in Magdeburg übergeben werden.

Schon wieder Lotto-Glück im Salzlandkreis

12.34 Uhr: Einen ganz besonderen Feiertag hatte gestern womöglich ein Lottospieler oder eine Lottospielerin im Salzlandkreis. Am Mittwochabend glückte ihm oder ihr nach Angaben von Lotto Sachsen-Anhalt ein Hochgewinn in der Zusatzlotterie Spiel 77*.

Bei der Ziehung am 28. Mai seien sechs Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl (2108522) richtig gewesen und der Gewinner oder die Gewinnerin nun um 77.777 Euro reicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liege bei rund 1 zu 1,1 Millionen. Mit einem Spieleinsatz von 15,70 Euro war der Lottoschein anonym – ohne Lotto-Kundenkarte – in einer Lotto-Verkaufsstelle im Salzlandkreis gespielt worden.

Angekreuzt waren drei Tippfelder Lotto 6 aus 49 sowie die beiden Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 – gleich für mehrere Ziehungen. Bis 31. Mai können so weitere Gewinne dazukommen. Der Gewinn von 77.777 Euro war laut Lotto Sachsen-Anhalt bereits der 24. Hochgewinn ab 5.000 Euro in diesem Jahr im Salzlandkreis.

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer stirbt zwischen Baalberge und Biendorf

12.03 Uhr: Auf der L 164 zwischen Baalberge und Biendorf ist am Donnerstag ein 31-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Eine ganz persönliche Geschichte für Aschersleben

11.32 Uhr: Während ihrer zwei Wochen als Stadtschreiberin in Aschersleben geht die Niederländerin Marjolein Visser einer ganz persönlichen Geschichte ihrer Freundin nach.

Die Niederländerin Marjolein Visser ist Ascherslebens achte Stadtschreiberin. (Foto: Frank Gehrmann)

Was Aschersleben damit zu tun hat, erzählen wir Ihnen hier.

Gaststätte „Zum Raben“ in Aschersleben: Eröffnung verzögert sich

11.05 Uhr: Das Fachwerkhaus Hohe Straße 21 in Aschersleben ist ein echter Blickfang nach der Sanierung – doch der künftige Gastraum „Zum Raben“ ist noch eine Baustelle.

Die Balustrade im Gastraum der künftigen Gaststätte in der Hohen Straße 21 ist noch im Bau. (Foto: Frank Gehrmann)

Warum sich die Eröffnung verzögert und was Gäste erwartet, erklären wir Ihnen hier.

Polizei: 13-Jähriger aus Schönebeck vermisst

10.53 Uhr: Die Polizei im Salzlandkreis sucht seit Sonntag nach dem 13-jährigen Joel-Collin L. aus Schönebeck. Der Vermisste habe sein gewohntes Lebensumfeld verlassen und sei seither unbekannten Aufenthalts.

Gesucht wird Joel-Collin L. aus Schönebeck. (Foto: Polizei)

Alle Suchmaßnahmen hätten bisher nicht zum Auffinden des Jungen geführt. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 1,60 Meter groß und schlank, hat blondes, kurzes Haar, ein Muttermal auf der rechten Wange und auffällig blaue Augen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein blau-grünes Cap, eine schwarze Adidas-Jacke und schwarze Adidas-Schuhe.

Sämtliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

„Dichtfest“ am Gnetscher Weg in Bernburg

10.21 Uhr: Das nächste Etappenziel für die neuen Reihenhäuser in Bernburg ist jetzt erreicht worden: Die Sparkasse als Investor konnte das sogenannte „Dichtfest“ am Gnetscher Weg feiern.

Die Sparkasse hat das „Dichtfest" für die neuen Reihenhäuser am Gnetscher Weg gefeiert. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was das damit zu tun hat, dass das Gebäude anstatt eines Dachstuhls ein Flachdach hat, erfahren Sie hier.

Das sind die Neuen im Imbiss im Freibad Alsleben

9.43 Uhr: Dass sie in dieser Saison jeden Tag im Freibad verbringen würden, haben Marcus Gau und Anna Davina Heinecke vor einigen Monaten vermutlich selber nicht geahnt.

Marcus Gau und Anna Davina Heinecke haben den Imbiss im Alslebener Freibad gepachtet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Doch sie sind nicht zum (Bade-)Vergnügen da, sondern wollen die Gäste in Alsleben mit Speisen und Getränken versorgen. Was das Paar in seinem Imbiss im Freibad zu bieten hat, lesen Sie hier.

Ritter von Knesebeck reimt in Winningen

9.04 Uhr: Seit 1979 zieht das 1. Himmelfahrtskommando Winningen jedes Jahr zu Christi Himmelfahrt in den Hakel. Mit Ritterkostümen, Vierzeilern und einer Prise schwarzem Humor locken die Winninger immer mehr Zuschauer zur Domburg.

Egbert Lammert hat viele Vierzeiler über die Ritter von Knesebeck gereimt und zeigt mit seinen Freunden an der Domburg ein kleines Historienspiel. (Foto: Detlef Anders)

Was in diesem Jahr am Feiertag zu sehen gab, erzählen wir Ihnen hier.

Blaulichtmeile auf dem Gildefest

8.36 Uhr: Am Sonntag wird es auf dem Gildefest nicht nur bunt und laut – sondern auch informativ: Die Blaulichtmeile findet in diesem Jahr direkt auf dem Gelände rund um den Mond auf der Herrenbreite statt.

Warum deshalb dann auch kein Eintritt gezahlt werden muss, erläutern wir Ihnen hier.

Breitbandausbau wirklich überall in Calbe

7.41 Uhr: Damit beim flächendeckenden Breitbandausbau niemand auf der Strecke bleibt, der weit von der Stadt Calbe entfernt wohnt, unterstützt die öffentliche Hand den Ausbau in der kleinen Saalestadt.

Der Leiter Projektmanagement MDDSL, Luca Riedel (v. l.), Bürgermeister Sven Hause und Regionalleiter Ost der Deutschen Giganetz, Danny Trodler bei der Vertragsunterzeichnung zum geförderten Breitbandausbau im Rathaus. (Foto: Stadt Calbe)

Wer genau profitiert und wie, das erklären wir Ihnen hier.

Zwischen Barby und Pömmelte rollen die Räder

6.53 Uhr: Nach gut einjähriger Bauzeit wurde am Mittwoch der neue Radweg zwischen Barby und Pömmelte planmäßig für den Verkehr freigegeben.

Sie sind die Ersten, die den Radweg offiziell nutzen. (Foto: Thomas Linßner)

Das Land Sachsen-Anhalt habe rund 2,2 Millionen Euro in das Vorhaben investiert, sagte die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens, bei der Freigabe. Warum das Projekt gut 20 Jahre dauerte, erzählen wir Ihnen hier.

Doppelter Erfolg mit dem Bogen

6.26 Uhr: Doppelter Erfolg bei Landesmeisterschaft: Bei den Landesmeisterschaften der Bogenschützen konnte der Bernburger Enrico Friedl gleich zweimal das oberste Treppchen des Podests erklimmen.

Enrico Friedl (2. v. l.) und seine Vereinskollegen von der SG Neuborna – von links: Karsten Goral, Andreas Köhler und Thomas Engst – konnten bei den Landesmeisterschaften der Bogenschützen in Großjena zahlreiche Medaillen abräumen. (Foto: SG Neuborna)

Was er am Bogenschießen außer den Erfolgen sonst noch schätzt, verrät er Ihnen hier.

Zwei Bollerwagen der besonderen Art

6.11 Uhr: Biergartenbetreiber Denis Bromann hat in Aschersleben zum Männertag zwei Bollerwagen auf die Straße gebracht.

Nicht nur in Aschersleben waren gestern die Bollerwagen auf der Straße. Hier waren sie aber ganz eigen beladen. (Foto: Frank Gehrmann)

Warum diese durchaus für einen gelungenen Festtags-Ausflug sorgen konnten, erklären wir Ihnen hier.

Hecklinger Basilika auf dem 0-Euro-Schein

5.54 Uhr: Ein Andenken zum Mitnehmen: Die Hecklinger Basilika ist jetzt auf dem 0-Euro-Schein.

Erstmals gibt es einen 0-Euro-Souvenirschein mit einem Hecklinger Motiv. Passend zum Engel-Jubiläum, auf das der Schein hinweist, zeigt er die romanische Basilika und einen Teil ihrer bedeutendsten Kunstwerke. (Repro: René Kiel)

Rechtzeitig zum 800. Engel-Jubiläum, das am Sonnabend und am Sonntag in Hecklingen gefeiert wird, kann die evangelische Kirchengemeinde St. Georg und Pancratius ein besonderes Souvenir präsentieren und anbieten.