Winningen/Heteborn/MZ. - Trecker mit Anhängern, auf denen Männer feuchtfröhlich feiern, Radfahrer und Wanderer, Familien mit Kind und Kegel zieht es am Himmelfahrtstag in den Hakel. Ihr Ziel ist die Domburg. Diese ist auch das Ziel einer Herrenrunde aus Winningen. Das „1. Himmelfahrtskommando Winningen - Uhlenwinkel“, wie es sich selbstbewusst mit Hinweis auf die Jahreszahl 1979 auf dem Banner am Wagen nennt. „Auf der Fahne steht irrtümlich die falsche Jahreszahl“, wird auf einen Widerspruch zur am Wagen wehenden Fahne hingewiesen.

