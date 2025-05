Die Speisekammer in Aschersleben erhält 18.750 Euro von der Deutschen Fernsehlotterie. Mit dem Geld wird dringend benötigte Kühltechnik angeschafft und ehrenamtliche Arbeit unterstützt – eine wichtige Hilfe für rund 40 Bedürftige täglich.

18.750 Euro für die Speisekammer Aschersleben – Hilfe für Menschen in Not

Aschersleben/mz. - „Danke für das, was Sie hier tun. Sie schenken Zeit, wir nur Geld“, sagt Stephan Masch bei seinem Besuch der Speisekammer in Aschersleben. Er würdigt mit diesen Worten vor allem das Ehrenamt, ohne das das Sozialzentrum an der Staßfurter Höhe nicht betrieben werden könnte. Masch ist Repräsentant der Deutschen Fernsehlotterie, die das Hilfsangebot der Volkssolidarität mit 18.750 Euro unterstützt. Mit dem Geld können Personalkosten aufgebracht und es konnte dringend benötigte Kühltechnik angeschafft werden.