Die MZ hat am 1. Juni ihr Gläsernes Büro im Hauptbahnhof Halle mit einem Kinderfest eröffnet. Das waren die Highlights.

Von Hüpfburg bis Zukunftszentrum - Großer Andrang beim MZ-Kinderfest am Riebeckplatz

Halle (Saale)/MZ - Passanten am Hauptbahnhof haben in der Bahnhofshalle erschrocken den Esel, der auf Rosen geht, angestarrt. Das wechselte bei den Meisten jedoch schnell zum strahlenden Lächeln, als sie sahen, dass Kinder mit einem breiten Grinsen darauf ritten. Es war kein ganz normaler Sonntag zwischen den vielen Reisenden. Denn das große Kinderfest der MZ und des Bahnhofsmanagements lockte zahlreiche Familien an.

Eine Schlange wartet am Theateresel. Eine Sitzprobe nebst Fotos gehört zu den Höhepunkten. (Foto: Marvin Matzulla)

Zwischen Snag-Golf und Clown Lulo ließen sich die Kinder bunte Einhörner und Dinos ins Gesicht malen. Auch Galaktikus hüpfte überall am Bahnhof durch die Gegend. An einer der sechs Stationen bastelten die Kinder Zauberstäbe, Buttons und Kronen. Dort war die Kreativwerkstatt Mallikids im Einsatz. „Das wurde alles mega gut angenommen“, freute sich die Geschäftsführerin Anja Mall. Es sei voller geworden, als gedacht. „Ich hatte die Befürchtung, dass viele wegen dem Wetter nicht rausgehen“, sagte Mall.

Regen und Gewitter zogen am Nachmittag auf und sorgten für Planänderungen. Die Stationen auf dem Bahnhofsvorplatz mussten deswegen abgebaut und teilweise abgewandelt rund um den Pop-up-Store der MZ errichtet werden. „Man hat den Kindern einen schönen Nachmittag bereitet“, fand Besucherin Jana Selzer. Es sei abwechslungsreich und kreativ gewesen. Ihr gefiel besonders die Station, an der Kinder ihre Wünsche für andere Kinder aufschreiben konnten. „Es war für alle zugänglich und bringt Menschen zusammen“, sagte sie, weil alles kostenfrei war.

Im Gläsernen Büro ist das Modell vom Siegerentwurf des Zukunftszentrums zu sehen. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Gläsernen Büro war zudem das originale Modell des Zukunftszentrums zu sehen - es wird auf dem Riebeckplatz gebaut. Es handelt sich um ein Unikat und wurde der MZ von der Betreibergesellschaft des Zukunftszentrums zur Verfügung gestellt.

Das Modell kam bei den Besuchern gut an – wurde aber auch viel diskutiert. Viele Menschen fragen sich noch immer, was dort hinein soll.