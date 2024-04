Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Aufgeregt rennen die Kinder von der Riesenrutsche bis zum Trampolin. Gleichzeitig rollen Knirpse in Wasserbällen über den Indoor-Pool, versinken im Bällebad und fahren auf Rutschautos eine aufgemalte Strecke ab. Die Eltern haben Mühe, ihren Nachwuchs zwischen all den Angeboten im Kinderspielparadies Arche Noah zu einer Trinkpause zu überreden. Vor allem in den Wintermonaten sind die 4.000 Quadratmeter großen Spielflächen in der ehemaligen Schule samt Turnhalle auf der Silberhöhe gut besucht. Bis zu 500 Gäste können sich dort gleichzeitig aufhalten.