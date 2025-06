Tom Engelmann (hinten, 2. v. l.) hat sich in doppelter Hinsicht am Wettbewerb beteiligt: Er ist Teil des Feuerwehrsportteams und hat die Holzpokale gemacht - einen davon hat seine Mannschaft gewonnen.

Harzgerode/MZ. - In den Feuerwehrsportwettbewerben um Harzcup und Sachsen-Anhalt-Pokal und beim 44. Klippenlauf haben sich am Wochenende Hunderte Teilnehmer in Harzgerode gemessen. Am Ende wurden den glücklichen Gewinnern Pokale über Pokale überreicht. Und das waren keine von der Stange.