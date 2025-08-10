weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Malerei im Burgenlandkreis: Kunst trifft Trafohäuser: Annett Moschner beendet Auftragswerk der Stadtwerke Zeitz

Ein weiteres Auftragswerk der Zeitzer Stadtwerke hat Künstlerin Annett Moschner beendet. Wer historische Postkarten zur Verfügung stellte und Modell für sie stand.

Von Margit Herrmann 10.08.2025, 18:00
Neben der Strom-Bude an der Theodor-Arnold-Promenade und dem Trafo-Häuschen am Lindenplatz hat Künstlerin Annett Moschner jetzt der Strom-Villa am Schützenplatz ein markantes Aussehen verpasst. Auch der Hauptpreis der Schützengesellschaft ist abgebildet.
Neben der Strom-Bude an der Theodor-Arnold-Promenade und dem Trafo-Häuschen am Lindenplatz hat Künstlerin Annett Moschner jetzt der Strom-Villa am Schützenplatz ein markantes Aussehen verpasst. Auch der Hauptpreis der Schützengesellschaft ist abgebildet. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Mit steil erhobenen Schwanz scheint die getigerte Katze um die Strom-Villa am Zeitzer Schützenplatz zu stolzieren. Spaziergänger erwarten förmlich das fordernde „Miau“ der Samtpfote zu hören. Doch halt: Annett Moschner hat wieder zugeschlagen.