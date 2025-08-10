Malerei im Burgenlandkreis Kunst trifft Trafohäuser: Annett Moschner beendet Auftragswerk der Stadtwerke Zeitz
Ein weiteres Auftragswerk der Zeitzer Stadtwerke hat Künstlerin Annett Moschner beendet. Wer historische Postkarten zur Verfügung stellte und Modell für sie stand.
10.08.2025, 18:00
Zeitz/MZ. - Mit steil erhobenen Schwanz scheint die getigerte Katze um die Strom-Villa am Zeitzer Schützenplatz zu stolzieren. Spaziergänger erwarten förmlich das fordernde „Miau“ der Samtpfote zu hören. Doch halt: Annett Moschner hat wieder zugeschlagen.