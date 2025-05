Schon jetzt gelangt man von Hauptbahnhof Halle nach Wien, Basel und Paris. Mit den neuen geplanten Strecken kommen wunderschöne Reiseziele in Italien dazu.

Halle (Saale). - Einfach von Halle aus mit dem Zug nach Verona, Neapel, Rom oder Mailand fahren? Das soll bald dank einer Kooperation der Deutschen Bahn (DB) mit der italienischen Trenitalia und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) möglich sein.

Von Deutschland mit der Bahn nach Mailand oder Rom reisen

Wie die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung erklärt, starten die neuen Direktverbindungen zunächst zwischen München und Mailand sowie zwischen München und Rom.

Auch interessant: Sommerflugplan 2025: Diese Urlaubsziele sind vom Flughafen Leipzig/Halle erreichbar

"Der Zug, den wir nach Deutschland bringen, ist eine italienische Spitzenleistung hinsichtlich Design, innovativer Materialien, Komfort und Nachhaltigkeit, und er ist mit den meisten europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzen kompatibel. Dank der Unterstützung von DB und ÖBB wird Italien mit Deutschland und Österreich über die Schiene noch näher zusammenrücken", so Gianpiero Strisciuglio, CEO von Trenitalia.

Vom Hauptbahnhof Halle nach Mailand oder Neapel fahren

Bereits Ende 2026 können sich Europa-Reisende dann mit den italienischen Frecciarossa-Hochgeschwindigkeitszügen nach Österreich und Italien aufmachen - ohne Umstieg.

Auch interessant: Sommerurlaub: So buchen Sie günstig und gut

Ab Dezember 2028 soll die Verbindung dann um die Strecken Mailand-Berlin und Neapel-Berlin erweitert werden. Diese Züge sollen auch über Halle führen. Verona, Bozen, der Brenner, Innsbruck und München sind als Zwischenhalte vorgesehen.

„Europa wächst auf der Schiene immer mehr zusammen. Wir sehen, dass die Menschen immer häufiger auch grenzüberschreitend umweltfreundlich auf der Schiene unterwegs sein wollen. Unser gemeinsames Projekt wird dem boomenden internationalen Fernverkehr weiteren Schub geben. Denn ein erfolgreicher, grenzüberschreitender Fernverkehr in Europa ist aufgrund der komplexen Rahmenbedingungen nur in Kooperation zu erbringen“, so Michael Peterson, DB-Vorstand Personenfernverkehr.

Züge müssen Tests absolvieren

Als Fahrzeug kommt der Frecciarossa 1000 zum Einsatz, der bereits seit 2015 bei Trenitalia im nationalen Verkehr unterwegs ist. Die 200 Meter langen Züge verfügen über acht Wagen und 462 Sitzplätze in vier Komfortkategorien, geht aus der DB-Pressemitteilung hervor.

Auch interessant: Nachtzug Brüssel-Berlin wird nach Prag verlängert

Sie werden aktuell durch die Hersteller Hitachi und Alstom für den Betrieb in Deutschland und Österreich technisch angepasst. In allen drei Ländern sind dazu noch aufwändige Test - und Zulassungsfahrten geplant.

Sollten die Testfahrten erfolgreich abgeschlossen werden, so sollen zunächst zwei Zugpaare (Hin- und Rückfahrt) auf den Strecken München-Mailand und München-Rom unterwegs sein.

Lesen Sie auch: Camping-Urlaub in Sachsen-Anhalt: Diese Plätze sind zu empfehlen

Mit dem Zug von Halle in die Welt

Mit diesen neuen Verbindungen baut der Hauptbahnhof Halle sein internationales Profil aus. Schon jetzt gibt es die Direktverbindung nach Paris.

Auch Wien und Basel sind von der Saalestadt aus mit dem Zug erreichbar.