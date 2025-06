Haben allen Grund zum Anstoßen: Florian Seber (l.) und John Witteborn haben in nur wenigen Monaten den Teutschenthaler Pappelgrund in eine Oase für Badegäste, Familien und Partygänger verwandelt. Am Wochenende wurde am Pappel-Beach die Saison eröffnet.

Foto: Katja Pausch