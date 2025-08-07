Besondere Traditionen im Harz Denkmaltag in Quedlinburg: Wer ihn unterstützt und womit er verbunden wird
Bei der Gestaltung des Tages des offenen Denkmals wird Quedlinburg auch in diesem Jahr finanziell unterstützt. Wer der Stadt hier wobei hilft.
07.08.2025, 15:45
Quedlinburg/MZ. - Am zweiten Sonntag im September findet bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Auch Quedlinburg wird sich daran in diesem Jahr wieder beteiligen - und das traditionell mit einem über den Tag hinaus gehenden Programm verbinden.