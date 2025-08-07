weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Besondere Traditionen im Harz: Denkmaltag in Quedlinburg: Wer ihn unterstützt und womit er verbunden wird

Besondere Traditionen im Harz Denkmaltag in Quedlinburg: Wer ihn unterstützt und womit er verbunden wird

Bei der Gestaltung des Tages des offenen Denkmals wird Quedlinburg auch in diesem Jahr finanziell unterstützt. Wer der Stadt hier wobei hilft.

Von Petra Korn 07.08.2025, 15:45
Auch Quedlinburg wird sich in diesem Jahr wieder am Tag des offenen Denkmals beteiligen.
Auch Quedlinburg wird sich in diesem Jahr wieder am Tag des offenen Denkmals beteiligen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Quedlinburg/MZ. - Am zweiten Sonntag im September findet bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Auch Quedlinburg wird sich daran in diesem Jahr wieder beteiligen - und das traditionell mit einem über den Tag hinaus gehenden Programm verbinden.