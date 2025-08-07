Die MZ hat Pläne von Alexander Vogt enthüllt, der bei Tornau einen Gewerbepark entwickeln will. Dafür bekommt er Gegenwind.

Darum sind die Grünen gegen den Star Park II in Tornau

Zuletzt wurde im Auftrag des Landesfinanzministeriums der Boden bei Tornau untersucht - als möglicher Standort des neuen Gefängnisses.

Halle (Saale)/MZ - Offiziell ist es nicht. Nach MZ-Informationen will Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) die Planungen für einen Industrie- und Gewerbepark in Tornau wieder aufnehmen. 2019 hatte der Stadtrat den Star Park II zwischen der Autobahn 14 und dem halleschen Ortsteil auf Anraten des damaligen OB Bernd Wiegand (parteilos) beerdigt. Vogt will das Thema im September in die Ausschüsse bringen. Das wiederum ruft die Fraktionen der Grünen auf den Plan.