Im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche hat die Polizei am Donnerstagmorgen an der B181 im Merseburger Ortsteil Meuschau geblitzt. Es soll nicht die letzte Geschwindigkeitskontrolle in dieser Woche bleiben. Was hinter der Aktion steckt.

Blitzermarathon im Saalekreis: Polizei nimmt Raser an der B181 in Merseburg ins Visier

Eine Polizeibeamte hielt am Donnerstag Ausschau nach Rasern an der B181 in Merseburg-Meuschau.

Merseburg/MZ. - Eine Polizeibeamtin steht stadtauswärts an der B181 in Merseburg-Meuschau – gut getarnt hinter einem Baum. Mit einem Auge blickt sie in ihr Lasergerät und misst die Geschwindigkeiten der vorbeifahrenden Autos. Ein Auto nach dem anderen zischt nach dem Überqueren der Saalebrücke an der mobilen Messstation vorbei. Ist ein Fahrer zu schnell, werden die Kollegen, die ein paar Meter weiter an der Werderstraße stehen, informiert. Dort werden die Temposünder dann mit der Polizeikelle herausgewunken und über ihren Geschwindigkeitsverstoß aufgeklärt.