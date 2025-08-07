Haftbefehl aus Berlin Zugriff erfolgt im Morgengrauen - SEK-Kräfte nehmen Mann im Dessauer Vorort Mosigkau fest
Am Donnerstag führten Spezialkräfte der Polizei einen SEK-Einsatz im Dessauer Vorort Mosigkau durch. Der Einsatz erfolgte aufgrund eines Haftbefehls aus Berlin. Doch es bleiben Fragen offen.
Dessau/MZ/RH. - Im Dessauer Vorort Mosigkau hat es am Donnerstagmorgen, 7. August, einen SEK-Einsatz gegeben. Entsprechende Informationen der MZ hat am Nachmittag die Polizeiinspektion in Dessau bestätigt.