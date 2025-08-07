weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Festnahme in Dessau: SEK führt Einsatz aufgrund Haftbefehl aus Berlin durch

Haftbefehl aus Berlin Zugriff erfolgt im Morgengrauen - SEK-Kräfte nehmen Mann im Dessauer Vorort Mosigkau fest

Am Donnerstag führten Spezialkräfte der Polizei einen SEK-Einsatz im Dessauer Vorort Mosigkau durch. Der Einsatz erfolgte aufgrund eines Haftbefehls aus Berlin. Doch es bleiben Fragen offen. 

Aktualisiert: 07.08.2025, 19:10
Ein SEK-Zugriff hat am Donnerstag in Dessau für Aufregung und viele Fragen gesorgt. 
Ein SEK-Zugriff hat am Donnerstag in Dessau für Aufregung und viele Fragen gesorgt.  Symbolfoto: DPA

Dessau/MZ/RH. - Im Dessauer Vorort Mosigkau hat es am Donnerstagmorgen, 7. August, einen SEK-Einsatz gegeben. Entsprechende Informationen der MZ hat am Nachmittag die Polizeiinspektion in Dessau bestätigt.