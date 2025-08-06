Auf Ferropolis entsteht ein riesiger Abenteuerspielplatz für Jung und Alt. Der Aufbau läuft auf Hochtouren. Was hinter den Kulissen vom Macher-Festival 2025 passiert.

Ferropolis wird zum Abenteuerspielplatz – was die Youtuber planen

Gräfenhainichen/MZ. - Auf der Halbinsel Ferropolis wird derzeit unter Hochdruck gewerkelt. Das Macher-Festival, das am Donnerstag, 7. August, beginnt, wird vorbereitet.

Seit Montag sind etwa 150 Mitarbeiter damit beschäftigt, einen riesigen „Spielplatz“ für Erwachsene und Jugendliche aufzubauen. Die durch ihren YouTube-Kanal bekannten „Real Life Guys“ laden die Besucher ein, an etlichen Stationen selbst beispielsweise zu schweißen oder Bagger zu fahren.

Bereits zum zweiten Mal findet das Festival statt und dauert bis Sonntag an.