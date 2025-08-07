Galopp ins Jubiläum Reitverein in Seeben veranstaltet Spring- und Dressurreitturnier - in diesem Jahr mit einer Besonderheit
Ein eingespieltes Team, hunderte Starts und doppelt Grund zum Feiern: In Seeben laufen die Vorbereitungen für das Reitturnier. Warum sich ein Besuch nicht nur für Pferdefans lohnt.
07.08.2025, 17:34
Seeben/MZ. - 30 Jahre Springreitturniere und 60 Jahre Vereinsgeschichte – der Hallesche Reit- und Fahrverein Seeben hat in diesem Jahr gleich doppelten Grund zum Feiern. Gewürdigt wird das am 16. und 17. August, wenn das traditionelle Spring- und Dressurturnier auf dem Vereinsgelände stattfindet.