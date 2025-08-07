Ein eingespieltes Team, hunderte Starts und doppelt Grund zum Feiern: In Seeben laufen die Vorbereitungen für das Reitturnier. Warum sich ein Besuch nicht nur für Pferdefans lohnt.

Reitverein in Seeben veranstaltet Spring- und Dressurreitturnier - in diesem Jahr mit einer Besonderheit

Ines Sundermann ist seit Jahren als Mitorganisatorin des Reitturniers in Seeben aktiv. Bis zum Wettkampf wird sich der Platz hinter ihr noch in einen Parcours verwandeln.

Seeben/MZ. - 30 Jahre Springreitturniere und 60 Jahre Vereinsgeschichte – der Hallesche Reit- und Fahrverein Seeben hat in diesem Jahr gleich doppelten Grund zum Feiern. Gewürdigt wird das am 16. und 17. August, wenn das traditionelle Spring- und Dressurturnier auf dem Vereinsgelände stattfindet.