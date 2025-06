Hettstedt/mz. - Eine starke Offensive, eine stabile Defensive. So ist das Wunschdenken eines Fußballvereins. Dass es aber in der Praxis genau so geht, hat der FC Hettstedt am Wochenende gezeigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.